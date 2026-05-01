Мошенники от имени блогера-миллионника Вели обманули 9-летнего геймера в Москве

От имени известного блогера аферисты они предложили мальчику поучаствовать в стриме и совместно поиграть в CS: GO.

За видео со своим кумиром школьник перевел с телефона мамы 70 тыс. рублей, а еще он оформил микрозайм. После получения средств злоумышленники удалили аккаунт и перестали отвечать.

Летом 2025 года был похожий случай. Тогда восьмилетнему ребенку мошенники обещали дорогой игровой скин ножа от имени этого же блогера. Мальчик пытался передать злоумышленникам данные банковской карты, но транзакцию предотвратили из-за технеполадки и вмешательства мамы, которая вовремя заблокировала перевод.

