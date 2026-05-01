В Подмосковье подали более 20 тыс заявлений на соцпомощь

Более 20 тысяч заявлений на оформление государственной социальной помощи подали жители Подмосковья с начала года через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга «Оказание государственной социальной помощи гражданам, имеющим место жительства или место пребывания в Московской области» доступна в разделе «Гражданам» — «Поддержка» — «Помощь в сложных ситуациях». Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА и заполнить электронную форму.

Услуга предоставляется бесплатно. Срок рассмотрения обращения составляет до 22 рабочих дней.

Оформить выплату могут отдельные категории жителей региона с низким доходом. В их числе малоимущие семьи, одиноко проживающие граждане и пенсионеры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.