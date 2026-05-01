сегодня в 15:05

В Реутове отпраздновали День Весны и Труда

В пятницу, 1 мая, в реутовском парке «Фабричный пруд» прошли массовые гуляния, посвященные празднованию Дня Весны и Труда, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Так, в парке состоялось общеобластное мероприятие «Открытие теплого сезона». Праздник начался с семейного забега «Марафон поколений», в котором приняли участие жители разных возрастов.

Единственная в мире 17-кратная чемпионка международных марафонов, почетный гражданин Реутова Людмила Колобанова провела для детей и взрослых спортивную разминку под музыку.

Активисты «Молодой Гвардии» провели акции в поддержку участников специальной военной операции — «СВОим героям» и «Письмо солдату». В рамках благотворительной ярмарки все полученные от продажи сувениров средства пойдут на помощь военнослужащим. Также члены Ассоциации ветеранов СВО Реутова организовали выставку снаряжения «Есть такая профессия — Родину защищать».

Помимо этого, на территории парка работал арт-маркет изделий ручной работы городских мастеров. Для самых юных реутовчан организаторы подготовили творческую мастерскую по росписи деревянных скворечников. Особое внимание гости уделили фотовыставке, посвященной династиям Реутова.

Масштабный праздник на «Фабричном пруду» завершился выступлением вокального коллектива Дома детского творчества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Губернатор отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.