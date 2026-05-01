Продукцию военного назначения продолжают поставлять из Сербии на Украину

«Продолжаются поставки из Сербии и Боснии и Герцеговины через третьи страны на Украину продукции военного назначения (ПВН), произведенной на предприятиях ВПК этих балканских стран», — заявил осведомленный источник.

По словам собеседника агентства, сербские власти установили официальный запрет на экспорт и транзит ПВН, однако местные компании находят пути обхода ограничений. К настоящему моменту за незаконные поставки не наказали ни одно сербское предприятие. Предположительно, меры носят сугубо формальный характер.

Источник добавил, что экспорт осуществляется через поставки комплектующих для последующей сборки готовой продукции в третьих странах. Так, сербская компания Zenitprom d.o.o. совместно со словенской IZOP-K d.o.o. планирует поставить ВСУ 50 тыс. неуправляемых ракетных снарядов калибра 122-мм для РСЗО «Град». Компания из Словении поставит компоненты, в том числе 5 тыс. взрывателей от боснийской Binas d.d. Эти компоненты будут собраны в Польше.

Летом прошлого года Служба внешней разведки (СВР) России сообщала, что сербские производители вооружения помогают ВСУ. Предприятия ВПК Сербии поставляют украинским силам военную продукцию с помощью тайных схем.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.