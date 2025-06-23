СВР: Сербия тайно помогает Украине с оружием через обходные пути
Фото - © Максим Гребешков / Фотобанк Лори
Сербские производители вооружения помогают ВСУ. Предприятия ВПК Сербии поставляют украинским силам военную продукцию с помощью тайных схем, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
В разведке считают, что боеприпасы, которые производит Сербия, отправляются сначала в страны НАТО в виде полных комплектов деталей для сборки. Их собирают на европейских оружейных заводах, в основном в Чехии и Болгарии.
В разведке указывают, что, например, завод «Крушик» из г. Вальево недавно продал чешской компании «Поличске строирни» несколько крупных партий комплектов для сборки 122-мм ракет для РСЗО «Град».
Затем боеприпасы получает Киев. При этом, как отмечают в СВР, в Сербии знают конечных потребителей вооружения и то, что снаряды будут использоваться для ударов по России.
СВР подчеркивает, что происходящее вызывает сожаление, что традиции дружбы между сербским и русским народами «перечеркиваются жаждой наживы и трусливой многовекторностью».
Ранее СВР уже заявляла о том, что оборонпром Сербии передает оружие Украине. Разведка назвала это «выстрелом в спину».