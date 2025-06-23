В разведке считают, что боеприпасы, которые производит Сербия, отправляются сначала в страны НАТО в виде пол­ных комплектов деталей для сборки. Их собирают на европейских оружейных заводах, в основном в Чехии и Болгарии.

В разведке указывают, что, например, завод «Крушик» из г. Вальево недавно продал чешской компании «Поличске строирни» несколько крупных партий комплектов для сборки 122-мм ракет для РСЗО «Град».

Затем боеприпасы получает Киев. При этом, как отмечают в СВР, в Сербии знают конечных потребителей вооружения и то, что снаряды будут использоваться для ударов по России.

СВР подчеркивает, что происходящее вызывает сожаление, что традиции дружбы между сербским и русским народами «перечеркиваются жаждой наживы и трусливой многовекторностью».

Ранее СВР уже заявляла о том, что оборонпром Сербии передает оружие Украине. Разведка назвала это «выстрелом в спину».