«Сербский военпром пытается выстрелить России в спину», — говорится в сообщении.

В разведке добавили, что сербский оборонпром применяет «нехитрую схему» с использованием поддельных сертификатов конечного пользователя и стран-посредников. Среди последних часто фигурируют страны НАТО — Болгария, Польша и Чехия. Сербские оборонщики прибегают к таким «схемам», чтобы прикрывать свои антироссийские действия, уверены в СВР.

Вклад оборонпромышленности Сербии в развязанный Западом конфликт исчисляется «сотней тысяч снарядов» и «миллионом патронов».

Разведка подчернула, что Сербия является другом России, и Москва не раз помогала Белграду в «самые критические моменты его истории». Несмотря на это, в Сербии организован «конвейер смерти», в котором участвуют крупнейшие компании национального ВПК. Среди них, по данным СВР, — компании Krusik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda, Prvi Partizan, «Югоимпорт СДПР» и Zenitprom.

«Складывается впечатление, что желание сербских оборонщиков и их покровителей нажиться на крови братских славянских народов заставило их напрочь забыть о том, кто их настоящие друзья, а кто враги», — заявили в Службе внешней разведки Росиии.