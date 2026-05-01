Мед, российские товары и все для сада: 223 ярмарки проведут в Подмосковье в мае

223 гастрономические и фермерские ярмарки проведут в Подмосковье в мае

Май в Московской области будет богат на гастрономические и фермерские события — в 40 округах запланировано 223 ярмарки, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Часть из ярмарок приурочена к 81-летию Великой Победы, другие удивят посетителей тематическими специалитетами: от медовых рядов до винных дегустаций. Минсельхозпрод приглашает жителей и гостей окунуться в атмосферу вкусного праздника.

Тематические ярмарки, посвященные Дню Победы, развернутся в нескольких точках. Проникнуться атмосферой праздника и приобрести фермерскую продукцию можно будет в Богородском округе (г. Электроугли), Власихе (ул. М. Жукова, около д. 4а) и Воскресенске (ул. Советская, д. 3б). Тем, кто предпочитает разнообразие из российских регионов, стоит заглянуть на универсальные ярмарки. Отечественные товары представят в Волоколамске (ул. Панфилова, д. 21), Дмитрове (пересечение ул. Загорская и ул. Кропоткинская) и Долгопрудном (ул. Дирижабельная, у д. 21).

Любителям дачи и огорода все необходимое для сезона предложат на специальных площадках в Богородском округе (г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 19, рядом с ТЦ «Шоколад»), Чехове (проезд ул. Чехова, вблизи д. 3) и Химках (микрорайон Сходня, ул. Чапаева, вблизи д. 3, корп. 1). Ценителей меда ждут на тематической ярмарке «Веселый пчеловод» в Щелкове (поселок городского типа Фряново, мкр. 2, ул. Молодежная). А любители вина могутотправиться на специальную ярмарку в Красногорске (Красногорский бульвар, у д. 28), где представят вина разных регионов РФ.

На ярмарках в Подмосковье представят не только товары высокого качества, но еще будет живое общение с производителями, дегустации и праздничная атмосфера.

Узнать график работы всех 223 площадок, а также найти точные часы проведения каждой ярмарки можно на региональном портале «МОй АПК».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <…> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — „100% Подмосковье“», — заявил Воробьев.

