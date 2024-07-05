Стало известно, почему вредно гулять под дождем

Так, недавние исследования показали, что в дождевой воде могут быть обнаружены так называемые «вечные химикаты», или пер- и полифторалкильные вещества (ПФАВ).

«Эти вещества устойчивы к разложению и могут накапливаться в окружающей среде и организме человека. ПФАВ используются в производстве антипригарных покрытий, водоотталкивающих тканей и упаковки для продуктов питания», — сказала Сережина.

Они могут проникать в организм через пищу, воду и воздух. Исследования связывают ПФАВ с различными негативными последствиями для здоровья, включая нарушения работы эндокринной системы, снижение иммунитета, повышение уровня холестерина и риск развития рака печени. Попадая в организм, они могут накапливаться в тканях и органах, оказывая длительное токсическое воздействие.

Кроме того, дождь может переносить загрязненные частицы из атмосферы на землю. Атмосферные осадки, в том числе дождь, способны смывать загрязнители с воздуха, такие как выхлопные газы автомобилей, промышленные выбросы, пыль, песок пылевых бурь или вулканический пепел. Эти загрязнители могут содержать тяжелые металлы, органические вещества и другие токсичные компоненты.

«Отдельно стоит остановиться на приятном запахе, который может появиться после дождя — он связан с выделением микроорганизмами вещества под названием геосмин. Этот запах часто ассоциируется с чистотой и свежестью, но на самом деле он может таить в себе опасность. Геосмин может свидетельствовать о наличии в почве и воде бактерий и грибков, которые способны вызывать опасные инфекции», — добавила врач.

К таким, например, относится легионеллез — серьезное заболевание, вызываемое бактериями рода Legionella, которые могут размножаться в водных системах и распространяться через аэрозоли, образующиеся при дожде.

В Подмосковье и столице в пятницу при облачной с прояснениями погоде пройдет сильный дождь, может быть ливень. Прогремит гроза, ожидается град. Был объявлен «оранжевый» уровень опасности погоды.