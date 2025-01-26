Стали известны новые подробности состояния здоровья актера Василия Ливанова

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У народного артиста РСФСР Василия Ливанова было диагностировано расстройство кровообращения головного мозга. Несколько суток 89-летний актер провел в отделении реанимации, сообщает Mash .

Недавно российского Шерлока Холмса госпитализировали в столичную больницу. После осмотра состояние Василия Борисовича было признано тяжелым, и его направили в отделение интенсивной терапии.

Пациент жаловался на слабость, головокружение и учащенное сердцебиение. Однако вскоре его состояние стабилизировалось, после чего актер был переведен в обычное отделение.

Ранее известный режиссер Павел Чухрай развеял слухи о своей госпитализации с гипогликемией, назвав сообщения в СМИ фейком.