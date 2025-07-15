Более 49 тыс звонков приняла ЕДДС Щелкова за II квартал этого года

Во II квартале 2025 года операторы Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) городского округа Щелково приняли 49 399 обращений от граждан. Большинство из них были связаны с экстренными ситуациями, требующими незамедлительного реагирования. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Наибольшее количество вызовов было переадресовано в службу скорой медицинской помощи — 17 979. В полицию передано 7 744 обращения, в газовую службу — 1 819, в пожарную часть — 170, а в Госавтоинспекцию — 158. Кроме того, значительное количество звонков — 8 712 — касались неэкстренных тем: жилищно-коммунальных вопросов, уточнения справочной информации и других ситуаций, не представляющих угрозы жизни и здоровью.

Существенную часть работы по реагированию на происшествия выполнили дежурные смены аварийно-спасательного отряда «Центр гражданской защиты» городского округа Щёлково. За отчетный период специалисты отряда совершили 281 выезд для оказания помощи людям, оказавшимся в сложных или опасных ситуациях.

ЕДДС продолжает работать в круглосуточном режиме, обеспечивая оперативное взаимодействие между службами и помощь населению в любых чрезвычайных обстоятельствах.

Администрация округа напоминает жителям о важности соблюдения правил безопасности. В случае возникновения экстренной ситуации необходимо незамедлительно обращаться по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.