В Домодедове проверили ход работ во дворах и пешеходных зонах

Городской округ Домодедово с рабочим визитом посетил заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Всеволод Волосевич. Он оценил темпы и качество благоустройства дворовых территорий, пешеходных коммуникаций и дорожной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках программы комплексного благоустройства в округе ведутся масштабные работы. Всего в этом году планируется привести в порядок 22 двора и шесть пешеходных зон.

«Четыре пешеходные зоны уже завершены, две в работе. По дворам: два полностью готовы, три — в высокой стадии готовности, один — в процессе, мы его сегодня посмотрим», — сообщил Всеволод Волосевич.

В перечень работ входят ремонт и замена проездов, тротуаров, установка новых урн, лавочек, детских и спортивных площадок, обновление контейнерных площадок, наружного освещения и парковочных зон. Все мероприятия направлены на создание комфортной городской среды.

«До начала сентября мы надеемся, что подрядчики нас не подведут, и работы будут завершены», — отметил замминистра.

Контроль осуществляется как на местах, так и с использованием цифровых инструментов. Один из них — Система контроля и планирования дорожной инфраструктуры (СКПДИ). Она позволяет отслеживать все этапы работ в режиме онлайн.

«Подрядчик обязан заносить в систему все этапы. Мы видим сроки, объёмы, качество выполнения. Это обязательный пункт контракта», — пояснил Всеволод Волосевич.

К проверке качества также подключаются независимые аккредитованные лаборатории. Они проводят испытания тротуарной плитки, бордюрного камня, асфальта и других материалов.

«Эксперты проверяют водонасыщение, уплотнение, толщину покрытия. Это позволяет объективно оценить качество», — добавил он.

Отдельное внимание — взаимодействию с жителями. Все проекты благоустройства согласовываются с жильцами домов. Именно они определяют, что нужно двору: больше парковочных мест, расширение проезда или, к примеру, новая площадка для детей.

«Жители участвуют на всех этапах — от подачи заявки до приемки работ. Их мнение обязательно учитывается», — подчеркнул Всеволод Волосевич.

После завершения работ жители подписывают акты приемки, и могут внести замечания, если что-то выполнено некачественно или не в полном объеме.

Домодедово входит в число муниципалитетов-лидеров Подмосковья по реализации программ благоустройства. Работы продолжаются.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.