Отделение «Опоры России» в Подольске стало лидером в Подмосковье по активности

Отделение «Опоры России» в Подольске провело 50 мероприятий с начала текущего года и заняло первое месте по количеству мероприятий для предпринимателей в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Всего в регионе работает 24 территориальных отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

За первое полугодие текущего года они провели более 150 мероприятий для поддержки бизнеса. В том числе конференции, деловые завтраки, круглые столы, лекции, встречи, форумы, спортивные соревнования.

Лидером по активности стал Подольск, где прошло более 50 мероприятий, то есть треть от общего числа в регионе.

«Каждый месяц мы организуем встречи в разных форматах, как офлайн, так и онлайн. Обсуждаем темы, которые действительно волнуют предпринимателей: от грантов для туриндустрии до выстраивания системного бизнеса. Кроме того, в Подольске проходят мероприятия областного уровня, куда приезжают коллеги из других городов. А ко Дню предпринимателя мы провели большой форум с вручением премии „Предприниматель года“ и праздничной программой», — рассказал председатель подольского отделения «Опоры России» Татьяна Яковлева.

Анонсы мероприятий подольского отделения «Опоры России» можно прочитать в ТГ-канале отделения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <…> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — „100% Подмосковье“», — заявил Воробьев.