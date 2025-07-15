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ТАСС: ВСУ потеряли много бойцов из-за попытки контратаки у Волчанска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались совершить контратаку в районе Волчанска, из-за чего 127-я бригада территориальной обороны Украины потеряла большое количество военнослужащих, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Попытка провести контратаку не привела ВСУ к желаемым результатам, но лишила украинскую армию большого количества бойцов. Часть украинских солдат на данный момент числится без вести пропавшими.

«Попытки противника контратаковать в лесных массивах западнее Волчанска привели к огромному количеству пропавших без вести среди военнослужащих ВСУ. В частности, существенные потери понесла 127-я бригада территориальной обороны», — заявил осведомленный источник.

Ранее наводчик из экипажа танка Т-80БВМ Реан Истомин заявил, что российские военные ежедневно ликвидируют вражеские цели, поэтому уже перестали считать их.