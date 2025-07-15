«Перестали считать»: наводчик танка Т-80БВМ рассказал о ликвидации целей ВСУ

Российские военные, отправившиеся служить в зону проведения специальной военной операции, доблестно исполняют свой долг. По словам наводчика из экипажа танка Т-80БВМ Реана Истомина, сначала он вместе с боевыми товарищами вел подсчет пораженных целей, но со временем сбился и перестал считать, сообщает Минобороны РФ.

По словам Истомина, на данный момент целей противника настолько много, что военные сместили свой фокус с подсчетов на качественное выполнение боевых задач. Ежедневно российские военные ликвидируют по несколько вражеских объектов.

«Каждый день поражаем цели. Уже со счета сбились, сколько целей поразили. Мы уже просто перестали считать», — отметил Истомин.

Забота о военных

Государство понимает, что труд военнослужащих — самая сложная и опасная работа, поэтому оплачивает ее достойно. Ежемесячно бойцы СВО получают высокую зарплату, которая начинается от 200 тысяч рублей. Финальная сумма оплаты труда военных формируется индивидуально, так как в ней учитывают наличие звания конкретного служащего, есть ли у него боевые и государственные награды, а также какие задачи он выполнял и был ли на линии соприкосновения с противником.

Кроме того, при подписании контракта с Минобороны, военные разово получают 400 тысяч рублей из федерального бюджета. А если контракт был подписан в подмосковной Балашихе, то им разово начисляется еще 2,6 млн рублей, но уже из регионального бюджета. Так Подмосковье поддерживает военных, которые, несмотря на опасность, принимают решение пойти защищать страну и свою семью. В итоге подписывать контракт выгоднее всего в Подмосковье, так как бойцы разово получают 3 млн рублей в качестве поддержки сверх ежемесячной зарплаты.

Центр отбора на службу в Подмосковье

В подмосковной Балашихе на Восточном шоссе во вл. 2 находится единый центр отбора кандидатов на службу по контракту, который работает по принципу одного окна. Прибывая в центр, будущие бойцы получают временное жилье, трехразовое питание, а также помощь в прохождении медкомиссии и оформлении всех документов. В этом же центре квалифицированные опытные инструкторы проводят курсы боевой подготовки. Обратиться в центр могут не только жители Московского региона, он доступен для граждан России из всех субъектов.

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.