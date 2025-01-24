Режиссер Чухрай развеял слухи о своей госпитализации

Ранее в СМИ появилась информация о том, что у Чухрая якобы резко снизился уровень глюкозы в крови, вследствие чего он был госпитализирован с гипогликемией.

Сам режиссер опроверг эти сообщения, назвав их фейком.

«Это чистый фейк. Я понятия не имею, откуда это взялось. Все эти дни я езжу за рулем по своим делам. Здоров и вам желаю», — заявил он.