Состояние средней тяжести: Юрий Николаев лежит в больнице с воспалением легких
Попавший к врачам с воспалением легких Юрий Николаев в состоянии средней тяжести
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Телеведущий Юрий Николаев находится в больнице с воспалением легких. Его состояние средней тяжести, сообщает РИА Новости.
Народный артист России рассказал о своем состоянии после обморока. По словам Николаева, он сейчас лежит в больнице. Медики диагностировали у него воспаление легких.
Ранее Николаев оказался в реанимации после обморока. Его доставили с высокой температурой в одну из столичных больниц.
Николаев прославился благодаря телепередачам «Утренняя почта», «Утренняя звезда», «Новая звезда». Также он снимался в таких кинопроектах, как «Хождение по мукам», «Прежде, чем расстаться», «Как стать звездой».