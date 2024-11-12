Состояние средней тяжести: Юрий Николаев лежит в больнице с воспалением легких

Попавший к врачам с воспалением легких Юрий Николаев в состоянии средней тяжести

Телеведущий Юрий Николаев находится в больнице с воспалением легких. Его состояние средней тяжести, сообщает РИА Новости .

Народный артист России рассказал о своем состоянии после обморока. По словам Николаева, он сейчас лежит в больнице. Медики диагностировали у него воспаление легких.

Ранее Николаев оказался в реанимации после обморока. Его доставили с высокой температурой в одну из столичных больниц.

Николаев прославился благодаря телепередачам «Утренняя почта», «Утренняя звезда», «Новая звезда». Также он снимался в таких кинопроектах, как «Хождение по мукам», «Прежде, чем расстаться», «Как стать звездой».