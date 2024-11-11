сегодня в 22:49

Знаменитый телеведущий Юрий Николаев угодил в реанимацию после обморока

Известный телеведущий Юрий Николаев оказался в реанимации после обморока. В настоящее время врачи устанавливают диагноз народного артиста РСФСР, сообщает «112» .

Накануне состояние Юрия Александровича резко ухудшилось. Телеведущего с высокой температурой экстренно госпитализировали в одну из московских клиник. Медики сразу же перевели Николаева в реанимацию.

В настоящее время проводится комплекс обследований, чтобы установить диагноз. При этом врачи исключили вероятность инфаркта и инсульта.

Ведущий Юрий Николаев получил широкую известность благодаря музыкальным телепередачам «Утренняя почта», «Утренняя звезда» и «Достояние республики».

Ранее в Москве госпитализировали жену Константина Хабенского актрису Ольгу Литвинову. Врачи диагностировали у Литвиновой остеоартрит.