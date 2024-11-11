В Москве госпитализировали жену Константина Хабенского актрису Ольгу Литвинову

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Супруга режиссера и актера Константина Хабенского Ольга Литвинова попала в больницу в Москве. У актрисы диагностировали остеоартрит, сообщает Mash .

Эта болезнь поражает суставы. Обычно люди с таким диагнозом страдают от отечностей и болей, им становится тяжело передвигаться.

У 43-летней звезды фильмов «Игры» и «Экипаж» обнаружили заболевание на ранней стадии. Медики надеются купировать его развитие.

Ранее актера и рок-музыканта Александра Ильина, запомнившегося благодаря роли Семена Лобанова в сериале «Интерны», госпитализировали в столичную больницу. Он почувствовал недомогание и вызвал скорую.