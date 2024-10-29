«112»: звезду сериала «Интерны» Александра Ильина госпитализировали в Москве

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Актера и рок-музыканта Александра Ильина, запомнившегося благодаря роли Семена Лобанова в сериале «Интерны», госпитализировали в столичную больницу, сообщает «112» .

Артист был дома, когда почувствовал недомогание. Он пожаловался на острую боль внизу живота.

Ильина отвезли в больницу. Медики проводят необходимые процедуры.

Отмечается, что жизни актера ничего не угрожает.

Помимо «Интернов», Александр Ильин снимался в таких кинолентах, как «Царь», «Друзья друзей», «Карамора», «Закрыть гештальт». Также он является фронтменом панк-группы «План Ломоносова».