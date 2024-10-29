«112»: звезду сериала «Интерны» Александра Ильина госпитализировали в Москве
Актера и рок-музыканта Александра Ильина, запомнившегося благодаря роли Семена Лобанова в сериале «Интерны», госпитализировали в столичную больницу, сообщает «112».
Артист был дома, когда почувствовал недомогание. Он пожаловался на острую боль внизу живота.
Ильина отвезли в больницу. Медики проводят необходимые процедуры.
Отмечается, что жизни актера ничего не угрожает.
Помимо «Интернов», Александр Ильин снимался в таких кинолентах, как «Царь», «Друзья друзей», «Карамора», «Закрыть гештальт». Также он является фронтменом панк-группы «План Ломоносова».