Сомнолог объяснила, почему дремать по пути на работу полезно

Подремать в общественном транспорте пару минут может быть полезно. Такое может происходить при хроническом дефиците сна, сообщила РИАМО врач отделения медицины сна, член межрегиональной общественной организации «Ассоциация сомнологов» Алена Гаврилова.

«Учитывая, что в большинстве своем жители мегаполиса в будни не высыпаются и отсыпаются на выходных, это даже полезно. Потому что мозг так добирает время, которое он не поспал ночью. В то же время это может быть симптомом заболеваний, когда человек отключается при любом удобном случае», — сказала Гаврилова.

Она уточнила, что, например, это может быть хронический дефицит сна, когда человек постоянно поздно ложится спать и рано просыпается на работу. В таком случае организм человека компенсирует это дремотой в общественном транспорте.

Ранее врач-терапевт КДЦ «Ромашка» Ксения Островская сообщила, что попытки «отоспаться» в выходные, просыпаясь ближе к полудню, — распространенная, но неэффективная практика. Врачи предупреждают, что такой подход может нарушить естественные биоритмы организма и привести к усталости в начале новой недели.

