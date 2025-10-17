Подмосковный врач рассказала, стоит ли отсыпаться в выходные после рабочей недели

Попытки «отоспаться» в выходные, просыпаясь ближе к полудню, — распространенная, но неэффективная практика. Врачи предупреждают, что такой подход может нарушить естественные биоритмы организма и привести к усталости в начале новой недели. О том, как правильно восстанавливать силы, рассказала врач-терапевт клинико-диагностического центра «Ромашка», сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Резкий сдвиг графика сна — например, когда в будни вы встаете в 7 утра, а в выходные в 11, — организм воспринимает почти как смену часового пояса. Это негативно влияет на выработку мелатонина, ухудшает концентрацию и общее самочувствие. Гораздо полезнее придерживаться единого режима, и даже в выходные дни. Взрослому человеку необходимо от 7 до 9 часов сна в сутки. Легкий недосып допустимо компенсировать коротким дневным отдыхом в течение 20–30 минут. Это поможет восстановить внимание и снизить уровень стресса. Главное — не спать дольше часа, чтобы не погружаться в глубокие фазы сна, после которых будет тяжело проснуться», — объяснила врач-терапевт КДЦ «Ромашка» Ксения Островская.

Осенью, когда световой день сокращается, многие отмечают повышенную сонливость. В этот период особенно важно ложиться спать раньше, отказываясь от использования гаджетов за час до отдыха. Кроме того, чтобы лучше себя чувстовать, необходимо проводить больше времени на улице в светлое время суток.

Если требуется взбодриться, врач рекомендует физические нагрузки, желательно под музыку. Даже небольшая зарядка (5–10 минут) способна зарядить энергией и создать позитивный настрой на весь день. Выполнять ее можно как утром, так и в течение дня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.