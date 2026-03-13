Сомнолог назвала песни для будильника, которые помогут проснуться не уставшим

Пробуждение под стандартный айфоновский «Радар» или звук классического зуммера — это акустический удар, провоцирующий патологический выброс кортизола. Резкий стимул гиперактивирует нервную систему, имитируя реакцию на угрозу. Следствием становится выраженная инерция сна: тахикардия, фоновая тревожность и когнитивная заторможенность. Об этом РИАМО сообщила сомнолог Анна Позова.

Для минимизации стресса будильник должен инициировать плавное переключение мозга от дельта-волн к бета-ритмам бодрствования. Идеальный паттерн — плавно нарастающая громкость в мажорной тональности с темпом 100–120 ударов в минуту.

По словам сомнолога, уже давно есть признанные идеальными для будильника песни. Например, это Viva La Vida группы Coldplay или Lovely Day Билла Уизерса. Они начинаются деликатно и физиологично ускоряют пульс до дневной нормы.

Из невокальных жанров оптимальны легкий соул или lo-fi hip-hop.

«Однако категорически избегайте ставить на звонок свои самые любимые композиции. По механизму павловского обусловливания психика прочно свяжет их с дистрессом прерывания сна, и трек начнет вызывать лишь стойкий невротический спазм», – объяснила Позова.

13 марта отмечается Всемирный день сна, который впервые прошел в 2008 году по инициативе Международного комитета дня сна Международной ассоциации медицины сна. С тех пор он проводится ежегодно в пятницу перед днем весеннего равноденствия.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.