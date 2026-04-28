В Королеве построят корпус № 2 в ЖК «Киноквартал» к 2027 году

Корпус № 2 «Режиссер» строят в составе жилого комплекса «Киноквартал» в городском округе Королев. Инспекторы проверили ход работ, готовность объекта составляет 34%. Завершить строительство планируют в первом квартале 2027 года, сообщает пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Корпус «Режиссер» начали возводить в июле 2024 года. Дом будет восьмисекционным и разноэтажным — от 7 до 9 этажей. Он рассчитан на 298 квартир.

В цокольном этаже оборудуют паркинг на 138 машино-мест и кладовые для жителей. Первый этаж отведут под нежилые помещения: здесь разместят предприятие бытового обслуживания, магазин формата «у дома», аптеку и другие сервисные объекты. Также предусмотрено открытие небольшого музея кино.

ЖК «Киноквартал» строят на берегу реки Клязьма, на территории бывшего Дома творчества кинематографистов «Болшево». Проект включает три корпуса с тематическими названиями — «Сценарист», «Актер» и «Режиссер».

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.