«У нас война идет»: Соловьев и Боня не сошлись в оценке главных проблем России

Телеведущий Владимир Соловьев вступил в публичную дискуссию с моделью и телеведущей Викторией Боней. В ходе разговора Соловьев предложил Боне совместно вести эфиры в его программе, а также создать общую площадку для сбора жалоб граждан. Однако диалог принял неожиданный поворот, когда стороны не сошлись в определении главных проблем, волнующих россиян, сообщает «Осторожно, новости» .

Боня ответила Соловьеву, что, по ее мнению, самая острая тема сегодня — это ситуация в Туапсе, где, как она утверждает, в больших количествах страдают животные. Модель попыталась перевести разговор в плоскость экологической и зоозащитной проблематики, что вызвало резкую реакцию собеседника.

Соловьев, в свою очередь, заявил, что идет война, и прилеты беспилотников — более серьезная проблема, требующая внимания. Он спросил Боню, были ли, например, прилеты в Монако, где она проживает. Ведущий привел конкретный пример — попадание беспилотника в жилой дом в Екатеринбурге. На это Боня ответила, что знает об этом инциденте, но обсуждать внешнюю политику отказалась, она хотела говорить о проблемах внутри страны.

В ответ на предложение Соловьева вести эфиры на его площадке Боня четко обозначила свою позицию — она не готова говорить на темы, связанные с военными действиями. Соловьев, в свою очередь, дал понять, что считает обсуждение проблем бездомных животных вторичным по сравнению с угрозами, связанными с атаками беспилотников. Диалог собеседников показал разницу в восприятии текущей повестки дня.

Также во время эфира Соловьев извинился перед Боней за оскорбления в ее адрес после того, как она опубликовала в Сети 18-минутное обращение к президенту России Владимиру Путину. Несмотря на это, Боня не побоялась прийти в эфир к Соловьеву.

