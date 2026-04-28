«Не престарелая уже, да?»: Боня и Соловьев встретились в эфире

Телеведущий Владимир Соловьев встретился с блогером Викторией Боней в прямом эфире своей программы «Полный контакт». Оппоненты поговорили, ведущий извинился перед знаменитостью.

Во время эфира Соловьев поинтересовался у Бони, как она себя чувствует. Накануне блогер получила серьезную травму ноги. По ее словам, сейчас все хорошо. Звезда уверена, что через травму у нее вышел весь полученный за последнее время стресс. Телеведущий сделал комплимент и отметил, что она хорошо выглядит.

«Не престарелая уже, да?» — напомнила Боня о его словах.

До этого телеведущий раскритиковал блогера за 8-минутное обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором она указала на проблемы страны. Во время монолога Боня заявила, что главе государства доносят не ту информацию.

Тут же с критикой на Боню обрушился Соловьев, который назвал ее «потрепанной шалавой, засоряющей пространство». Знаменитость в ответ начала готовить иск и заявила, что телеведущий слишком много себе позволяет.

Во время прямого эфира Соловьев извинился перед Боней. Он признал, что, несмотря на контекст своих слов, не должен был так грубо выражаться в ее адрес.

