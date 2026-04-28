Незаконную рекламу и граффити убрали на остановках в 9 округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» устранили несанкционированную рекламу и граффити на остановках и дорожных знаках в 9 округах Подмосковья после обследования 10 региональных дорог, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы провели по итогам проверки остановочных павильонов и дорожных знаков. В микрорайоне Купавна в Балашихе на улице Шоссейной убрали вандальные надписи и незаконную рекламу на остановках. В Красногорске граффити ликвидировали на улице Заповедной в поселке Ильинское-Усово и на улице Георгия Димитрова в мкр. Райцентр.

От надписей очистили павильоны на улице Дугина в Жуковском и на улице Победы в Ивантеевке. Работы также выполнили на дорогах в деревне Гальчино в Домодедове, в поселке городского типа Голубое в Солнечногорске и в деревне Новая Слобода в Щелкове.

Кроме того, в нормативное состояние привели дорожные знаки на Новоугличском шоссе у остановки «Бульвар Кузнецова» в Сергиевом Посаде и на улице Московской во Фрязине. В ведомстве отметили, что обследование дорожной сети проводится еженедельно, при этом особое внимание уделяется состоянию дорожных знаков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.