ИИ выявил почти 40 тыс случаев незаконной торговли в Подмосковье

Система ИИ-контроля в Московской области выявила почти 40 тыс. случаев нелегальной торговли с помощью более 5,8 тыс. камер комплекса «Безопасный регион». Нарушения фиксируются автоматически и передаются ответственным службам, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Искусственный интеллект круглосуточно анализирует видеопоток с камер системы «Безопасный регион» и выявляет незаконные торговые точки на улицах. При обнаружении нарушения система сохраняет видеокадр и направляет информацию профильным службам для проверки.

В случае подтверждения факта нелегальной торговли специалисты составляют протокол об административном правонарушении. Под контролем находятся территории возле железнодорожных станций и переходов, торговых центров, магазинов, автостоянок, площадей и во дворах.

Ознакомиться с ИИ-практиками Московской области и подать заявку на их пилотирование можно на портале «Цифровой регион». Внедрение и развитие технологий искусственного интеллекта соответствует задачам национального проекта «Экономика данных».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.