«Это отдельная тема!»: Соловьев не стал извиняться перед Мелони в эфире с Боней

Во время прямого эфира в программе «Полный контакт» блогер Виктория Боня попросила ведущего Владимира Соловьева извиниться перед премьер-министром Италии Джорджей Мелони за оскорбления в ее адрес. Однако он отказался и заявил, что не оскорблял ее как женщину.

В эфире программы Боня высказала Соловьеву претензии из-за оскорблений в адрес женщин, которые он себе позволяет. Ведущий извинился перед блогером за слова, сказанные в ее адрес. Тогда Боня попросила извиниться и перед Мелони.

«Не-не-не. Вик, я вам объясню, Мелони — отдельная тема», — заявил Соловьев.

Он напомнил, что Россия давно победила мизогинную политику. Также телеведущий подчеркнул, что Боня рассуждает о Мелони как о женщине, но она, в первую очередь, премьер-министр.

«Это вопрос политический. Итальянские политики называли президента РФ „кровавым палачом“ — и никто в Италии их не остановил», — высказался телеведущий.

В эфире своей программы Соловьев называл Мелони женщиной легкого поведения. Итальянские журналисты обратили внимание на эти оскорбления. Премьер-министр Италии заявила, что телеведущий не имеет права «читать лекции о последовательности и свободе».

