Сомнолог назвал причину повторяющихся кошмаров

Врач-сомнолог и доктор медицинских наук Роман Бузунов заявил, что человек может видеть один и тот же сон из-за желания мозга решить конкретную проблему, сообщает Общественное Телевидение России .

Что касается повторяющихся ночных кошмаров, то они зачастую вызваны травматическими ситуациями. Речь идет о пережитых авариях и прочих неприятностях, пояснил медик.

«Когда человеку снятся разноплановые кошмары, то есть приснился один сюжет и все, это значит, что мозг для себя какой-то выход нашел и решил: „Все, я отправлю это в ‚чулан‘ и, соответственно, забуду“» — утверждает эксперт.

По словам Бузунова, реальное падение с высоты может спровоцировать возникновение аналогичных сюжетов во сне. В этом случае помогает гипноз, сказал сомнолог.

Так, специалисты убеждают пациента, что при падении во сне у него вырастут крылья. В какой-то момент вера в это сбывается, и кошмар больше не беспокоит спящего, добавил врач.