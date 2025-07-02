Американские СМИ рассказали о прекращении поставок Patriot Украине

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Вашингтон временно прекратил отправку на Украину десятков зенитных комплексов Patriot, более 100 ракет Hellfire и десятков переносных установок Stinger, сообщает РИА Новости .

Как сообщает NBC News, это решение затронуло именно те виды вооружений, которые критически важны для защиты украинских городов от ракетных ударов и авиации.

Как сообщалось ранее, заморозка контрактов Пентагона связана с необходимостью восполнения собственных арсеналов американской армии и переоценкой эффективности применения конкретных видов вооружений ВСУ.

Особую тревогу у Киева вызывает задержка с передачей систем ПВО, которые играют ключевую роль в прикрытии критической инфраструктуры.