США временно остановили поставки ключевых вооружений Украине

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Politico: США больше не поставляет Украине зенитные ракеты

США ввели временный мораторий на поставки Украине наиболее технологичных видов вооружений, включая современные зенитные ракетные системы, сообщают СМИ.

Решение принял глава политического управления Пентагона Элбридж Колби после проверки запасов боеприпасов ведомства, сообщили источники издания Politico.

Решение затронуло лишь определенные категории военной помощи, тогда как другие виды поддержки продолжают поступать в прежнем объеме.

Источники указывают на несколько возможных причин такого шага: необходимость пополнения собственных арсеналов американской армии и низкая оценка эффективности использования сложных систем украинскими военными.