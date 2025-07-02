Вильфанд рассказал, когда начнется купальный сезон в Москве
Вильфанд: купальный сезон в Москве откладывается
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что в ближайшее время возобновление купального сезона в Москве не ожидается
По данным метеорологов, температура воды в столичных водоемах остается значительно ниже комфортных для купания значений.
Вода в Москве-реке прогрелась лишь до +17°C. Даже к середине следующей недели не ожидается потепления до +20°C
Небольшой период комфортной температуры воды (+20…+22°C), наблюдавшийся ранее, сменился заметным похолоданием. Специалисты связывают это с неустойчивыми погодными условиями и недостаточным прогревом водоемов в начале летнего сезона.
Ранее синоптики дали прогноз погоды на июль.