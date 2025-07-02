Вильфанд рассказал, когда начнется купальный сезон в Москве

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС , что в ближайшее время возобновление купального сезона в Москве не ожидается

По данным метеорологов, температура воды в столичных водоемах остается значительно ниже комфортных для купания значений.

Вода в Москве-реке прогрелась лишь до +17°C. Даже к середине следующей недели не ожидается потепления до +20°C

Небольшой период комфортной температуры воды (+20…+22°C), наблюдавшийся ранее, сменился заметным похолоданием. Специалисты связывают это с неустойчивыми погодными условиями и недостаточным прогревом водоемов в начале летнего сезона.

Ранее синоптики дали прогноз погоды на июль.