Синоптики рассказали, когда в Москву вернется теплое лето

Начало июля порадует москвичей хорошей погодой, хотя первые дни месяца будут прохладнее обычного. Главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова отметила, что не стоит заранее критиковать второй летний месяц, так как после короткого периода похолодания установится прекрасная теплая погода, которая понравится жителям российской столицы и ее гостям, сообщает «Вечерняя Москва».

Несмотря на то, что температура воздуха 1 и 2 июля будет напоминать раннюю осень (на 3-5 градусов ниже нормы — ред.), в дальнейшие дни воздух прогреется примерно до плюс 25 градусов днем.

По словам Поздняковой, в Москву пришло похолодание с дождями из-за обычного североатлантического циклона, получившего название «Корнелиус». Несмотря на его мрачноватое имя и необычную форму, напоминающую огромную летучую мышь, ничего экстраординарного в нем нет. Хотя циклон довольно глубокий и оказывает влияние на погоду, он не принесет ни сильных дождей, ни ветра, ни гроз и в целом не вызовет никаких опасных погодных явлений. По мнению Поздняковой, единственное необычное явление в текущем сезоне — это большое количество циклонов, оказывающих влияние на погоду.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что июль не будет отличаться сильной жарой. По его словам, середина лета будет соответствовать климатической норме с небольшим уклоном в прохладу — примерно на полградуса ниже обычных многолетних значений. Он отметил, что стандартные показатели для Москвы составляют плюс 13,5 градусов ночью и плюс 23,1 градуса днем, а количество осадков ожидается в пределах нормы.

По данным медицинской метеорологии, для человеческого организма самыми комфортными являются температуры около 20-25 градусов днем и 10-15 градусов ночью.