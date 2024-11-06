Снижают холестерин: диетолог рассказала о пользе цельнозерновых каш

Каша на завтрак — популярное блюдо в разных странах мира, она заряжает энергией благодаря высокому содержанию углеводов. Каши из цельного зерна, такие как овсяная, гречневая и пшенная, помогают стабилизировать уровень сахара в крови, что снижает резкие приступы голода. Это полезно для тех, кто следит за весом или подвержен колебаниям сахара, сообщила РИАМО врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова.

По ее словам, цельнозерновые каши имеют несколько важных преимуществ перед кашами из обработанных злаков. В них содержится больше клетчатки, которая улучшает пищеварение и помогает снизить уровень холестерина.

«Снижение уровня „плохого“ и повышение уровня „хорошего“ холестерина способствует снижению риска заболеваний сосудов и сердца», — объяснила диетолог.

За счет более низкого содержания в цельных зернах рафинированных углеводов и большего количества клетчатки снижается также риск диабета второго типа. Высокое содержание пищевых волокон и относительно низкая калорийность цельнозерновых продуктов помогают контролировать вес, а витамины и минералы помогают поддерживать иммунную систему. Кроме того, цельнозерновые содержат много витаминов группы В.

Витамин В1 (тиамин) присутствует в кашах из овса, ячменя, пшеницы и ржи, В2 (рибофлавин) содержится в злаках, таких как пшеница, ячмень и овес, В3 (ниацин) есть в кашах из риса, ячменя, овса и пшеницы, В5 (пантотеновая кислота) входит в состав овсянки, риса и ячменя. Витамин В6 (пиридоксин) содержится в кашах из цельного риса, овсянки, ячменя и пшеницы, а В9 (фолиевая кислота) — в зернах пшеницы, ячменя, ржи и овса.

«Эти витамины и клетчатка помогают не только насыщению, но и оказывают благотворное влияние на организм, поддерживая его здоровье», — заключила Джутова.