Смогла родить: екатеринбурженку вылечили от агрессивного рака с помощью йода

Врачи Челябинского областного центра онкологии и ядерной медицины смогли вылечить от агрессивной формы рака жительницу Екатеринбурга. Она прошла семь курсов терапии радиоактивным йодом, а затем смогла стать мамой, сообщает E1.RU .

30-летняя женщина узнала о своем диагнозе во время беременности. В щитовидке у нее нашли очаги папиллярного рака, а в шее — метастазы, которые даже после операций пошли в легкие. Завотделением радионуклидной терапии ЧОКЦОиЯМ Екатерина Васильева отметил, что такой рак лучше всего поддается лечению с помощью терапии радиоактивным йодом.

«Терапия радиоактивным йодом — один из самых безопасных методов противоопухолевой терапии, так как препарат прицельно воздействует на клетки щитовидной железы и рака щитовидной железы, где бы они ни располагались», — объяснила доктор.

В итоге после семи курсов химиотерапии у женщины пропали метастазы в легких, она смогла стать мамой. Уже восемь лет пациентка наблюдается у онколога, опухоль не прогрессирует. Три года назад она родила второго ребенка.

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