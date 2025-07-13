Пьяный мужчина устроил стрельбу по детям из окна в Ленобласти

Как стало известно SHOT , сегодня вечером в посёлке Починок Приозёрского района Ленинградской области 22-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения открыл огонь по детям.

Раздражённый шумом играющих во дворе детей, схватил страйкбольное ружьё и начал стрелять прямо из окна своей квартиры. Ни одна из пластиковых пуль не попала в ребят, однако дети испытали сильнейший испуг, услышав хлопки и увидев, что в их сторону ведётся стрельба.

Очевидцы незамедлительно вызвали наряд полиции. Правоохранители оперативно прибыли на место, задержали агрессивного стрелка и изъяли у него оружие.

Пока в отношении нарушителя составлен лишь административный протокол.