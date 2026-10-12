В Роспотребнадзоре назвали сроки завершения активности клещей

Пик активности клещей в России зависит от вида паразита и климата региона, некоторые клещи могут встречаться в лесах вплоть до октября. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Института дезинфектологии Федерального научного центра гигиены имени Ф. Ф. Эрисмана Роспотребнадзора РФ Михаил Алексеев, сообщает РИА Новости .

По его словам, у таежного клеща взрослые особи активны сразу после схода снега и до июля–августа. Однако у нимф (молодых клещей) в конце лета может отмечаться небольшой подъем активности. Эту стадию можно встретить вплоть до октября, пока температура лесной подстилки не упадет до +9…+10 градусов.

Эксперт отметил, что активность лесного клеща сильно различается по регионам. На юге ареала взрослые особи активны весь холодный сезон — до начала сухого лета. В средней полосе они встречаются в течение всего теплого периода, вплоть до осенних холодов.

Для защиты от клещей Алексеев советует носить закрытую одежду, применять специальные средства для обработки вещей и регулярно осматривать себя после прогулок на природе. Если клещ все же укусил, его нужно правильно удалить и обратиться к врачу, заключил специалист.

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