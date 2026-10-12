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Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановили

Транспорт

Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы вновь открыто, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Также снято перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. Однако беспилотная опасность пока сохраняется.

В регионе сбит один вражеский беспилотник. Пострадавших нет.

«Благодарю спецслужбы за слаженные и профессиональные действия», — отметил Евраев в мессенджере МАКС.

Ранее движение было перекрыто с целью обеспечения безопасности.

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