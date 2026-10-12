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Пожарные ликвидировали открытое горение в школе в Алтайском крае

В селе Шилово Калманского района Алтайского края ликвидировали открытое горение в здании школы, сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС России.

Огонь потушили на площади около 900 квадратных метров. Пострадавших в результате нет.

В тушении задействованы 39 пожарных МЧС и 14 единиц техники. Причина возгорания пока устанавливается, на место отправились специалисты пожарной лаборатории.

Ранее вспыхнуло здание общеобразовательной школы. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения одноэтажное здание было охвачено огнем.

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