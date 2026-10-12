Юрист заявил об отсутствии доказательств криминальной версии пропажи Усольцевых

Достоверных доказательств криминальной версии исчезновения семьи Усольцевых в красноярской тайге не обнаружено. Об этом заявил заслуженный юрист Российской Федерации, ученый-правовед Иван Соловьев, сообщает РИА Новости .

По словам Соловьева, дело обросло множеством версий: плохая погода, резкое ухудшение здоровья кого-то из путешественников, уход с маршрута, нападение диких животных, падение в шурфы и другие.

При этом он отметил, что на сегодняшний день достоверных доказательств криминальной версии не получено.

«Следователи проверили бизнес и круг общения обоих супругов, при этом информации о конфликтах, угрозах или других обстоятельствах, которые могли бы указывать на умысел третьих лиц при пропаже семьи, обнаружено не было», — отметил юрист.

Супруги Усольцевы и их дочь пропали недалеко от поселка Кутурчин в сентябре 2025 года. Они ушли в поход и не вернулись.

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