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Аэропорт Эр-Рияда останется закрытым еще около суток

Аэропорт Эр-Рияда не будет принимать и отправлять самолеты еще примерно в течение суток, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

«Аэропорт Эр-Рияда будет закрыт ориентировочно до конца нынешних суток в связи с мерами предосторожности», — сказал собеседник агентства.

Данная информация была доведена до всех возможных пользователей воздушного пространства. Источник также напомнил, что работа аэропорта была приостановлена 10 октября после нападения.

В результате атаки погибли 12 человек. Еще более 300 человек ранены.

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