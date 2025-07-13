Сладков призвал жестко ответить на угрозы Запада

«Если вы хотите знать моё мнение, то да, я хочу, чтоб страна перешла на военные рельсы, чтоб мы напугали Запад до паники», — заявил он.

Особое возмущение Сладкова вызвала позиция Германии, которая поставляет оружие Украине и, по его мнению, «подняла голову» после исторического поражения во Второй мировой войне.

Он также подчеркнул, что у России есть серьёзные аргументы для силового давления.

«У нас есть ещё пару позиций между „Кинжалом“ и „Ярсом“, если не боятся, надо бить, чтоб боялись. А то они припухли из-за того, что их давно не били»». — отметил журналист.

В заключение Сладков выразил уверенность в действиях российских военных на фронте, которые «делают все, что должно. И прекрасно делают».