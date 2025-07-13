Как пишет американская газета The Wall Street Journal, с прошлого года наблюдается рост количества атак с применением беспилотников. В настоящее время сотни российских и украинских дронов постоянно находятся в воздухе по всей линии фронта.

В WSJ добавили, что ключевое влияние на ситуацию оказали дроны-камикадзе. Все объекты, находящиеся в радиусе до 20 км от зоны боевых действий могут стать мишенями FPV-дронов.

Ранее немецкое издание Bild сообщало, что киевский режим с тревогой ждет «большого заявления» американского президента Дональда Трампа о России. Власти Украины не понимают, какое у него будет содержание.