Самолет рухнул в британском аэропорту сразу после взлета

Легкий самолет Beech B200 разбился сразу после взлета в аэропорту в Британии

Самолет рухнул сразу после взлета в одном из аэропортов в Великобритании. В настоящее время количество погибших и пострадавших в результате авиакатастрофы неизвестно, сообщает SHOT .

Трагедия произошла в воскресенье в аэропорту Саутенд города Саутенд-он-Си. Небольшой лёгкий самолет Beech B200 вылетел в нидерландский город Лелистад с задержкой в 10 минут, а сразу после взлета потерпел крушение в ближайшей от аэропорта лесополосе.

На опубликованных кадрах видно, как пассажиры другого борта стоят на трапе и наблюдают за последствиями катастрофы. После падения самолет загорелся, в небо поднимаются черные и густые клубы дыма.

В настоящий момент уточняется информация о количестве человек на борту разбившегося самолета и их судьба.