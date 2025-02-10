Актриса Марина Дюжева победила онкологию с помощью химиотерапии

Артистка обратилась к доктору 1,5 года назад. У нее были жалобы на боль при глотании, а еще во рту чувствовалась сухость.

При обследовании у пациентки обнаружили образование в небной миндалине. Дюжевой провели несколько курсов химиотерапии. В результате лечения злокачественных клеток не осталось. Сейчас актриса находится под присмотром медиков, чтобы избежать рецидива.

Марина Дюжева известна зрителям по своим ролям в фильмах «Мимино», «По семейным обстоятельствам» и «Покровские ворота». Она также известная актриса дубляжа. Голосом артистки говорят Молли из «Гарри Поттера» и все женские персонажи сериала «Элен и ребята».