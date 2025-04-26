Житель Воронежской области, у которого выявили холеру, летел в одном самолете с жителем Подмосковья, который заболел первым. Оба человека вернулись в страну из Индии, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Воронежской области.

«Случай заболевания холерой выявлен у жителя Воронежской области. Пациент прибыл рейсом из Индии в Москву 21 апреля. Ранее случай заболевания холерой был подтвержден у жителя Московской области, прибывшего этим же рейсом», — рассказали в ведомстве.

После того как был выявлен первый случай заболевания холерой в России, сотрудники Роспотребнадзора оперативно выяснили, с кем контактировал человек, и проверили всех. Оказалось, что заболевший имел контакт с лицами из 33 российских регионов. Второй случай заражения подтвердили в Воронежской области.

При этом признаков болезни у пациента еще не было. Человека госпитализировали и изолировали. В настоящее время он проходит соответствующее лечение.

Ранее россиянам рассказали, какие симптомы могут указывать на заражение холерой. У зараженного может появиться резкая рвота и диарея.