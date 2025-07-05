МЧС: пожар в ТЦ «Солнечный ветер» ликвидирован

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Пожарные ликвидировали возгорание в торговом центре «Солнечный ветер» на юго-западе столицы. Информации о пострадавших не поступало, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу Москве.

Пожар произошел на улице Маршала Катукова, 25. На опубликованных в Telegram-канале«Осторожно, Москва» кадрах, снятых очевидцами, видно, что на место оперативно прибыли автомобили МЧС. Из окон валил белый дым.

По предварительным данным, загорелся утеплитель вентилируемого фасада. До прибытия пожарных ТЦ покинули около 100 человек.

Ранее в Москве случился пожар на территории гостиницы «Перово Плаза» на улице Плеханова. По данным МЧС, там произошел взрыв в металлическом контейнере.