«Ох***** можно»: появилось видео пожара в гостинице Москвы

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Появилось видео пожара на территории гостиницы в Перово

В Сети опубликовали видео пожара на территории московской гостиницы «Перово Плаза» на улице Плеханова. По данным МЧС, фасад отеля вспыхнул из-за взрыва металлического контейнера, стоявшего рядом со зданием, сообщает «Осторожно, Москва» .

«Ох ***** можно», — говорит очевидец, снимая пожар на видео.

По информации журналистов, в ходе возгорания пламя перекинулось на здание, недалеко от которого расположены баллоны с гелием. Информации о наличии пострадавших пока не поступало.

Пожар на территории гостиницы в Перово уже удалось ликвидировать, сообщили в МЧС.

Изначально поступала информация, что на территории гостиницы на Плеханова мог взорваться загоревшийся дизельный котел.