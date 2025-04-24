Россиянам назвали основные симптомы холеры

Врач Крючков: от холеры можно умереть уже через несколько часов после заражения

В Московской области зафиксирован завозной случай холеры у путешественника, прибывшего из Индии. Врач-иммунолог Николай Крючков рассказал об основных симптомах этой болезни, сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, холера — это крайне опасная кишечная инфекция, первично поражающая кишечник, а затем распространяющаяся на другие органы и системы организма. Инфицированный человек испытывает такие симптомы, как резкая рвота, диарея и повышение температуры тела.

«Заболевание приводит к обезвоживанию, у человека наступает полиорганная недостаточность, а в запущенных случаях — летальный исход. Если человек заразился, ему нужно немедленно оказать медицинскую помощь, потому что он может умереть через несколько часов от обезвоживания», — предостерег Крючков.

Он добавил, что быстрое распространение холеры возможно в условиях дестабилизации критически важной инфраструктуры, такой как системы водоснабжения и канализации.

Холера может находиться в источниках водоснабжения. В случае серьезных разрушений инфраструктуры, когда у людей нет возможности должным образом мыть фрукты и овощи, заболевание быстро атакует иммунитет, заключил врач.