В Подмосковье привезли холеру

В Московской области выявлен случай завозной холеры у местного жителя, вернувшегося из Индии. Специалисты были готовы к ситуации и проводят все необходимые противоэпидемические мероприятия, сообщила пресс-служба подмосковного управления Роспотребнадзора.

«Ранее они (противоэпидемические мероприятия — ред.) отрабатывались в ходе учений, и в результате такой работы в реальных условиях больной был выявлен быстро», — добавили в ведомстве.

Холерой заболел 40-летний россиянин, который 21 апреля прилетел в Москву после девятидневного отдыха в Индии. Известно, что там мужчина отдыхал в одиночку с 11 по 20 апреля, успел проехаться по нескольким городам и побывать в Непале. В Индии, по словам заболевшего, он питался в разных местах и пил проточную фильтрованную воду из-под крана.

Пациента лечат в инфекционном стационаре. По состоянию на 24 апреля, мужчина находится в удовлетворительном состоянии с положительной динамикой.

Роспотребнадзор нашел людей, с которыми контактировал больной — 321 человек из 33 регионов страны. Все они взяты под медицинское наблюдение. Контактировавшие с пациентом сдали анализы, и пока ни у кого из них не выявлено контактных симптомов холеры.